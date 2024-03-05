ظهور مختلف لـ هاني رمزي.. قنوات عرض مسلسل بدون مقابل في رمضان 2024





يخوض الفنان هاني رمزي المارثوان الرمضاني لهذا العام، من خلال مسلسل «بدون مقابل»، بمشاركة الفنانة نسرين طافش وداليا البحيري.

ومن المقرر عرض مسلسل بدون مقابل بطولة هاني رمزي، طوال شهر رمضان على شاشة مجموعة قنوات MBC مصر.

«بدون مقابل» يتكون من 30 حلقة، ويتناول بطولات رجال الأمن في مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار اجتماعي تراجيدي جديد على هاني رمزي.

ويخوض المسلسل سباق دراما رمضان 2024، وهو تجربة درامية بعيدا عن الكوميديا للفنان هاني رمزي التي تميز بها خلال السنوات الماضية، “بدون مقابل” تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد.

ويشارك بجانب هاني رمزي في بطولة المسلسل داليا البحيري، وفاء عامر، وعمرو عبد الجليل، نسرين طافش، بسنت حاتم، خالد سليم، منة فضالي، ستايلست حسن مصطفى، مدير التصوير.يحيى مهدي، والمسلسل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبد الحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

صحيفة الأسبوع