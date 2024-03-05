وزير الطاقة والنفط يتفقد محطة كهرباء عطبرة التحويلية





تفقد وزير الطاقة والنفط د.محي الدين نعيم محمد سعيد محطة كهرباء عطبرة التحويلية في إطار مروره على المنشآت ومحطات الكهرباء استعدادا لفصل الصيف وشهر رمضان المعظم رافقه المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة ومدير شركة توزيع الكهرباء. وناقش مع مدير المحطة والعاملين المشاكل والمعوقات ووجه بحلولها وأمن على البرنامج الاسعافي السريع لحلحلة معوقات العمل في المحطة في ظل العمل على تنفيذ البرنامج التطويري لخطة ما بعد الحرب مطمئنا المواطنين في البحر الاحمر ونهر النيل بأن الوزارة تعمل على استقرار التيار خلال الصيف القادم. وقال المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة عبدالله احمد محمد علي وقفنا على مجمل الأوضاع والاستعدادات لفصل الصيف القادم . وناشد المواطنين بالترشيد وتجنب التوصيل العشوائي لانه يؤثر على المحولات مما يؤدي إلى تكرار الاعطال وبالتالي القطوعات. المهندس عبدالله حبيب الله مدير محطة كهرباء عطبرة التحويلية قال أن المحطة يتم مدها من سد مروي مؤكدا تذليل العقبات خلال هذه الزيارة من قبل الادارة العليا والوزارة ودخول محول جديد لحل مشكلة المحول القديم مما يساعد في تقليل القطوعات والبرمجة.

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