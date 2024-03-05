السودان يستعيد نشاط الشركات الأجنبية التعدينية بالبلاد





أشاد مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية الاستاذ محمد طاهر عمر بجهود ومساهمات شركات التعدين العاملة في الولاية الشمالية في الإنتاج الكلي لمعدن الذهب على مستوي ولايات السودان.

وأكد لدى اجتماعه اليوم بدنقلا بشركات التعدين والبالغ عددها 17 شركة مخلفات و 2 شركة إمتياز وذلك بحضور وزير البني التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية المهندس خالد موسي ومدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية الاستاذ عبد الرحمن محجوب النضيف أكد اهتمام الشركة وحرصها على معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه الشركات بالتعاون والتنسيق مع حكومة الولاية والمحليات والمجتمع المحلي وأشار إلي أن قطاع التعدين بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد يشهد تطورا ملحوظا ومبشرا.

واضاف في تصريح “لوكالة السودان للأنباء” أنه تم إستعادة نشاط كل الشركات الاجنبية وعلي رأسها شركة دلقو للتعدين والتي تعتبر من الشركات الكبيرة والمنتجة والمساهمة في مسيرة التنمية والإقتصاد وقال إن الشركات استطاعت بكل عزيمة وإرادة مجابهة الظروف الماثلة.

وتوقع الطاهر أن يسير العمل في قطاع التعدين أفضل بما كان عليه نظرا للتفاهمات التي تمت مع حكومة الولاية الشمالية والجهات ذات الصلة بالعملية التعدينية واعرب عن تمنياته بأن ينصر القوات المسلحة وتعود البلاد أكثر أمنا وإستقرارا وان يسهم قطاع التعدين في بناء وإعمار السودان سودان مابعد الحرب.

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