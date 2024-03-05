إفتتاح أول فرع مصرفي لبنك النيل بالخرطوم بعد15 أبريل – صورة





إفتتح والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة فرع بنك النيل بكرري كأول مصرف يستأنف عمله بعد الحرب بسبب اعتداء المليشيا على المرافق المدنية والخدمية وذلك بحضور المدير التنفيذي للبنك صلاح محمد إبراهيم وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء حكومة ولاية الخرطوم .

وقال الوالي أن إفتتاح الفرع جاء لتحقيق أهداف نسعى لها وهي تخفيف العبء على المواطنين الذين لم يغادروا مواقعهم وهذه بداية موفقة والبنك ليس للايداع والسحب انما سيقدم خدمات مصرفية مميزة معلنا ان هناك جهود جارية لفتح فرع لبنك الخرطوم وامدرمان الوطني خلال الايام القادمة.

ودعا بقية البنوك لاتخاذ خطوة مماثلة واضاف يجب أن نعمل منذ الآن لمرحلة ما بعد الحرب. وبشر الوالي المواطنين بان شركات الاتصالات (زين وسوداني) ستعاودان العمل خلال يوم او يومين ووزعنا اجهزة استار لنك لكن لم يكف كل المواطنين. المدير التنفيذي لبنك النيل صلاح محمد إبراهيم قال أن افتتاح الفرع جاء استجابة لدعوة والي الخرطوم وسيخدم المواطن والعاملين في الدولة ولا يخدم سكان كرري فقط انما كل مواطني الولاية والولايات المجاورة مؤكدا إستعداد البنك لافتتاح فروع له في أي منطقة يستتب بها الامن ووجه رسالة للبنوك الاخرى لافتتاح فروعها في الخرطوم. واشار الى الدور المهم الذي قام به بنك النيل خلال الحرب بتمويل ٦٠٪ من تكلفة تمويل الموسم الزراعي . مدير فرع بنك النيل بكرري قال ان الفرع أكمل ترتيباته لتقديم أفضل الخدمات المالية والمصرفية بكل يسر وسهولة وهو أول فرع يفتتح أبوابه بدعم وتشجيع من والي الخرطوم وتعهد بان يكون سندا في هذة المرحلة المفصلية من تأريخ السودان وقال كرري (يد تحمل السلاح ويد تعمر).

سونا