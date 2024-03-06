توقيع مذكرة تفاهم بين الموارد المعدنية والاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية





وقعت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مذكرة تفاهم مع وزارة الإستثمار والصناعة بالولاية الشمالية، للتعاون المشترك والاستغلال الأمثل للموارد المعدنية التي تزخر بها الولاية الشمالية، بالإضافة إلى تحديد المواقع التي سيتم فيها إستغلال المعادن وإدارة أسواق الذهب.

حيث وقع من جانب الشركة المدير العام، محمد طاهر عمر، ومن جانب الوزارة، المهندس عمر علي صالح، وزير الاستثمار والصناعة، وذلك بحضور والي الولاية الشمالية، عابدين عوض الله. وأكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، محمد طاهر عمر، إستمرار التعاون بين الشركة ووزارة الإستثمار بالشمالية، للنهوض بقطاع التعدين ، لدعم الإقتصاد في تلك الفترة التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح عمارة الذهب بدنقلا بالشراكة مع شركة زادنا العالمية، مؤكداً إستمرار الشراكة مع الولاية الشمالية للدفع بعجلة الاقتصاد.

سونا