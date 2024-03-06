بالصور.. القيادة العسكرية لحركة العدل والمساواة السودانية تتفقد معسكر الشهيد جمالي حسن جلال الدين للتدريب

زارت القيادة العسكرية لحركة العدل والمساواة السودانية متدربي الحركة بمركز الشهيد/ جمالي حسن جلال الدين للتدريب، وذلك بغرض الوقوف علي سير العملية التدريبية للقوات و أوضاع المركز وتفقد أحوال المتدربين، وكانت الزيارة بقيادة اللواء / حامد إدريس جزم القائد العام بالانابة برفقته اللواء / بدوي موسى ساكن (عمك بل ) قائد ركن التوجيه المعنوي بالحركة والعميد / الصادق حمدان.

والعقيد / عامر ابو نجاضة قائد الاستخبارات

والمقدم / محمد ياسر عن قيادة المنطقة العسكرية

وعدد من الضباط والقيادات

حيث خاطب المستجدين كل من المقدم محمد ياسر موصيا إياهم بالصبر والمثابرة والعزيمة والتحمل.

وأضاف العقيد عامر تنويرا عن الوضع الاستثنائي الحرج التي تمر بها البلاد والعباد والتي تتطلب مزيدا من تضافر الجهود والعمل الجاد باتجاه وحدة أهل السودان في سبيل إنهاء سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التي تحيكها مليشيات الدعم السريع واعوانهم ضد الوطن والمواطن.

كما اضاف الجنرال الصادق حمدان ضرورة تحمل مشاق فترة التدريب من أجل التخرج بكفاءة عالية .

كما تحدث اللواء بدوي ساكن عن أهمية التوجيه المعنوي مضيفا تنويرا عن تاريخ الحركة ونضالاتها .

واختتم اللقاء الجنرال جزم ناقلا تحايا رئيس الحركة الدكتور / جبريل إبراهيم محمد

والقيادة التنفيذية .

موجها القوات بضرورة الالتزام بقوانين الحركة واطاعة التوجيهات التي تصدرها قيادة المركز

خلال حديثه أعلن تسمية المركز باسم مركز الشهيد جمالي حسن جلال الدين مع تزكير الحضور عن نضالات الشهيد جمالي .

موجها ان تتوالي تسمية المراكز والدفعات بأسماء الشهداء.

كما أكد سعادته عن هموم رئيس الحركة الدكتور جبريل إبراهيم محمد تجاه القيادة العسكرية والمراكز التدريبية للحركة بمختلف المواقع وسعيه الدائم علي معرفة اخر التطورات عن سير المركز .

الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية