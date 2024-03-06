بيتكوين تتراجع بعد ارتفاع قياسي





انخفضت عملة بيتكوين المشفرة، أمس الثلاثاء، بعد وقت قصير من وصولها إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

وتجاوز سعر العملة المشفرة 69,210 دولارا صباح الثلاثاء، وفقا لموقع Coin Metrics، ثم تراجع بسرعة في أواخر التعاملات بعد الظهر بنسبة 8٪ عند 61،973.37 دولارا.

ومع ذلك، مع ارتفاع عملة بيتكوين بنسبة 45٪ هذا العام بالفعل، حذر المستثمرون من أن الأمور قد تهدأ قريبا مع اقتراب هوامش الربح غير المحققة من مستويات قياسية.

ونقلت شبكة “سي.أن.بي.سي” عن إد تولسون، الرئيس التنفيذي ومؤسس صندوق التحوط للعملات المشفرة Kbit: “إن السوق في وضع يسمح له بتصحيح حاد، ربما بين 10% و20%”، مرجحا أن “يكون أداء بيتكوين جيدا (في المرحلة المقبل)، ولكن مع تصحيحات حادة على طول الطريق”.

وزاد سعر أكبر عملة مشفرة في العالم، لما يقارب 200 بالمائة عن السنة الماضية. وتزايدت المكاسب خلال الشهور الماضية، نتيجة للاهتمام المتعلق بموافقة تنظيمية على طرح صكوك تبادل بيتكوين في بداية العام الجاري.

وأرجع محللون الارتفاع الأخير للشعبية المتزايدة لهذه الوسيلة الجديدة للاستثمار، بالإضافة لبناء توقعات بشأن “تراجع قيمة بيتكوين للنصف” خلال الشهر المقبل.

وشهدت عملة بيتكوين الرقمية تغيرات حادة في سعرها، إذ قفزت من نحو خمسة آلاف دولار في بداية الجائحة، إلى نحو 69 ألف دولار في نوفمبر 2021، ورجع ذلك جزئيا بسبب ارتفاع الطلب على منتجات التكنولوجيا.

وتراجعت الأسعار مجددا خلال فترة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم ثم انهيار عملاق تبادل العملات المشفرة في 2022، مما أثر في ثقة الناس بالصناعة.

وفي بداية العام الماضي، بلغ سعر العملة الواحدة لبيتكوين أقل من 17 ألف دولار، لكن المستثمرين عادوا بأعداد كبيرة، بينما بدأ التضخم في التراجع.

وأدى انهيار بنوك بارزة تركز على التكنولوجيا في 2023 إلى لجوء مزيد من المستثمرين للعملة الرقمية المشفرة، بينما تخلوا عن دعم شركات ناشئة في سيليكون فالي وغيرها من المراهنات الخطيرة.

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