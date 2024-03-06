مبابي يقود باريس إلى ربع نهائي الأبطال





قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم إلى بلوغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، للمرَّة الأولى منذ عام 2021، بتسجيله ثنائية الفوز على مضيفه ريال سوسيداد الإسباني «2ـ1»، الثلاثاء، على ملعب «أنويتا» في سان سيباستيان، ضمن إياب ثمن النهائي.

وسجَّل مبابي هدفيه في الدقيقتين 15 و56، ورفع رصيده إلى ستة أهدافٍ في المركز الثاني على لائحة الهدَّافين، و46 هدفًا في البطولة القارية، فيما وقَّع ميكل ميرينو على الهدف الوحيد لسوسيداد «89». وكاد المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي، أن يضيف الهدف الثالث بتسديدةٍ قويةٍ من داخل المنطقة، ارتدت من ريميرو، وشتَّتها الدفاع «68».

وكان النجم الفرنسي، الذي دخل مرحلةَ جمودٍ مع مدربه الإسباني لويس إنريكي، سجَّل الهدف الأول في الثنائية النظيفة التي حسم بها الفريق مباراة الذهاب قبل ثلاثة أسابيع.

ودفع إنريكي بمبابي أساسيًّا، ولعب المباراة بأكملها، وأشرك البرازيلي بيرالدو، ولوكاس هرنانديز بدل القائد البرازيلي ماركينيوس، والبرتغالي دانيلو بيريرا «المصابَين»، وهما التغييران الوحيدان مقارنةً مع مباراة الذهاب.

وفكَّ باريس عقدته في ثمن النهائي في النسختين الأخيرتين، وبلغ ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته في البطولة، التي يلهث وراء لقبه الأول فيها. وتبقى أفضل نتيجةٍ له بها الوصافة عام 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني.

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