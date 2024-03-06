شاهد بالفيديو.. شيخ الامين يرجع لمسيده في أمدرمان ويستعد لرمضان





في مقطع جديد .. قال شيخ الطريقة القادرية المكاشفية الأمين عمر الأمين بإن تقديم المساعدات للمواطنين المتواجدين بأم درمان لن يتوقف ونستعد لشهر رمضان.

وقال شيخ الامين بإنه رجع للمسيد في أمدرمان وما حدث كان فقط عملية لتأمينه.

وكان الجيش السوداني قد أعلن عن نقل الشيخ وأسرته لمكان آمن عقب طرد مليشيا الدعم السريع المتمردة من محيط المسيد في بيت المال وود البنا – أمدرمان.

الجزيرة – السودان