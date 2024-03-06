«أسوان لأفلام المرأة» يكرم ألما بويستي – صورة





كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي، لأفلام المرأة عن تكريم النجمة الفنلندية «ألما بويستي» في حفل افتتاح الدورة الثامنة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 إبريل المقبل، وذلك تقديراً لمشوارها السينمائي الذي يضم العديد من الأفلام المهمة وكان أحدثها فيلم «الأوراق المتساقطة» للمخرج الفنلندي الشهير «آكي كوريسماكي».

ولدت «ألما بويستي» عام 1981، ودرست في جامعة هلسنكي للفنون، وبدأت مسيرتها الفنية على خشبة المسرح، ولعبت أدواراً متنوعة على مدى عقدين تقريباً، كما خطت خطوات مهمة في السينما، حيث شاركت في مجموعة من الأفلام القصيرة مثل:«أجنيس ومارينا»، و«اليوم العالمي للحيوان»، و«لم أعدك بشيء»، وقدمت أول أفلامها الروائية الطويل «فوساري» الذي عُرض في مهرجان موسكو السينمائي الدولي، وبعدها انطلقت لتقدم شخصيات ثرية درامياً في العديد من الأفلام السينمائية والتلفزيونية منها «الرعاية النهارية»، «عروس المسيح»، «زهور الشر».

ومن المحطات المهمة في مسيرة ألما بويستي، تجسيدها لشخصية الكاتبة والرسامة «توفي يانسون» عام 2020 في فيلم السيرة الذاتية توفي، ولقي الفيلم إشادات نقدية واسعة، ووقع عليه الاختيار ليكون مرشح فنلندا الرسمي لجائزة الأوسكار، كما فازت عنه «ألما» بجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز يوسي، وهي الفاعلية السينمائية الأهم في فنلندا.

كانت ألما بويستي، قد لفتت أنظار العالم العام الماضي بعد تجسيدها دور البطولة في فيلم الأوراق المتساقطة للمخرج الفنلندي ذائع الصيت آكي كوريسماكي، حيث شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي وحصل على جائزة لجنة التحكيم، كما فاز أيضاً بجائزة أفضل فيلم في العام من الاتحاد الدولي للنقاد (فيبرسي)، وترشحت عن دورها في الفيلم لجوائز جولدن جلوب الأمريكية، حيث نافست على جائزة أفضل ممثلة.

صحيفة الخليج