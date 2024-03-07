بالصور.. تدشين الحصاد بمشروع شرطة ولاية نهرالنيل للري المحوري بتشريف وزير الزراعة بالولاية





تم صباح أمس تدشين الحصاد الأول بمشروع شرطة ولاية نهرالنيل للري المحوري بالأمن الغذائي عطبرة

وشرف التدشين المهندس / صلاح الدين أحمد علي كركبة وزير الزراعة بحكومة الولاية والفريق شرطة / موسى شِره أحمد سليمان مساعد المدير العام للتدريب واللواء شرطة / قاسم أمين أحمد مدير الإدارة العامة لتأمين التعدين واللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل ومدراء الدوائر والإدارات بالولاية.

هذا وقد أثنى السيد الوزير على حجم المشروع والعمل الكبير الذي تحقق فيه من تطوير وتحديث ليشكل إضافة للمشاريع المحورية الناجحة بالولاية وتوسعاً في رقعتها المزروعة منوهاً إلى أن الإنتاج الزراعي والحيواني هو الحل الأمثل للأزمة الإقتصادية والطريق الممهد نحو مستقبل أفضل للبلاد.

من جانبه أبدى الفريق شرطة / موسى شِره مساعد المدير العام للتدريب إعجابه بالمشروع الكبير وإعادة تأهيله وتطويره ليدخل مرحلة الإنتاج مهنئاً مدير شرطة الولاية وفريق العمل على الإنجاز كما دعا سيادته بقية الولايات والإدارات الشرطية أن تحذو حذوها في مثل هذه المشروعات التي سترتقي بمستوى معيشة منسوبي قوات الشرطة من خلال توفير إحتياجاتهم بالإنتاج الذاتي وتعهد سيادته بدعم المشروع والمشروعات المماثلة