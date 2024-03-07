منة شلبي.. و«بيت أم الغلام»





في اللحظات الأخيرة وقبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان لحقت الفنانة منة شلبي بالسباق الدرامي الرمضاني بالتعاقد مع محطة راديو «إنرجي» لتقديم مسلسل إذاعي بعنوان «بيت أم الغلام»، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج مصطفى منير. ونشرت المحطة على حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا توثق لحظة التعاقد مع منة، والمؤلف محمد إسماعيل.

وكانت منة شلبي قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تخوض دراما رمضان وستكتفي في الفترة المقبلة بالتركيز على الأعمال السينمائية.

الأنباء الكويتية