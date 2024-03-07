صيانة محطات الكهرباء والوقود بمحلية كرري بأم درمان تمهيداً لعودتها التدريجية إلى العمل





وجّه والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، الغرف الهندسية بتسريع وتيرة العمل، للانتهاء من صيانة محطات الكهرباء والوقود، في محلية كرري، إيذاناً بعودتها التدريجية إلى الخدمة.

كما وقف والي الخرطوم، على وضع إمدادات المياه والمجهودات المبذولة لزيادة كفاءة محطة الضخ العالي بالقماير وصيانة الخط الناقل الرئيسي شرق مقابر أحمد شرفي وإدخال عدد ٣٥ بئراً، ووجّه بمعالجة المناطق التي تعاني من مشكلات الإمداد المائي.

ومن المتوقع وصول دعم من إدارة الكهرباء لصيانة متبقي خطوط الكهرباء المتعطلة والسعي لإعادة التيار الكهربائي للمناطق التي تم تحريرها مؤخراً من المليشيا.

صحيفة السوداني