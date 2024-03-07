المملكة تنفذ “تمرين الأمن السيبراني الخليجي الثاني” في الرياض





نفذت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني أمس “تمرين الأمن السيبراني الخليجي الثاني”، بمشاركة مختصي الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويهدف التمرين الذي نُفذ اليوم في الرياض إلى رفع مستوى الجاهزية السيبرانية، والاستعداد لمواجهة التهديدات السيبرانية المتجددة، وتبادل الخبرات بين المشاركين، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية التي تواجهها دول المجلس، فضلاً عن تعزيز التعاون بشأن الموضوعات ذات العلاقة بالأمن السيبراني.

وشمل التمرين إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية بمشاركة المختصين في المجال من الدول الأعضاء بالمجلس، بما يسهم في بناء القدرات المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني بدول مجلس التعاون.

وجاء تنفيذ هذا التمرين عبر منصة متخصصة تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، يتم من خلالها تصميم تمارين سيبرانية وتطوير سيناريوهات تحاكي آخر التطورات في الأساليب المستخدمة في التهديدات والهجمات السيبرانية، وذلك بهدف تعزيز الجهود ودعم العمل المشترك لحماية الفضاء السيبراني الخليجي.

صحيفة الرياض