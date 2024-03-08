محمد هنيدي يكشف كواليس فيلم الفارس والأميرة مع عبلة كامل





أصبح الفيلم الكرتوني “الفارس والأميرة” حديث مواقع التواصل الاجتماعي بفضل مشاهد الفنانة عبلة كامل، والتي يشارك فيها الفنان محمد هنيدي. بدأ الجمهور يستفسر عن عنوان الفيلم وتفاصيله وموعد عرضه، إذ انتشرت مقاطع فيديو من الفيلم تُظهر أداء عبلة كامل بشكل طبيعي ومميز أثناء تسجيل أصواتها لمشاهد الدوبلاج، بما في ذلك الحوارات التي جرت بينها وبين محمد هنيدي في تلك المقاطع.

وروى الفنان محمد هنيدي، تفاصيل وكواليس فيلم الفارس والأميرة، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، كواليس تسجيله العمل وعلق عليه قائلا: الفيلم اللي الناس بتسألني عليه، ده فيلم الفارس والأميرة، عملناه من أكتر من عشرين سنة مع بشير الديك ومتعرضش إلا سنة 2020.

وأضاف محمد هنيدي: فيلم الفارس والأميرة معانا فيه عبلة كامل والجميل ماجد الكدواني وعبد الرحمن أبو زهرة والجميلة دنيا سمير غانم وسعيد صالح والنجم الجميل مدحت صالح وأمينة رزق ونجوم وأساتذة تانية كتير، الفيلم متاح على شاهد.

شهدت الفنانة عبلة كامل ارتفاعًا في البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل أدائها خلف الكواليس في تسجيل شخصيتها في فيلم الرسوم المتحركة “الفارس والأميرة”. لم تكن هذه التجربة الأولى لها في مجال الدوبلاج، حيث سبق لها أن قامت بتجسيد شخصية دوري في فيلم “نيمو”، وقد أثنى الجمهور بشكل كبير على أدائها في تلك الشخصية، حيث تركت بصمة قوية في قلوب المشاهدين ولا تزال ذاكرتهم تحتفظ بشخصية دوري حتى اليوم.

القاهرة 24