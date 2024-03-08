ثقافة وفنون
محمد هنيدي يكشف كواليس فيلم الفارس والأميرة مع عبلة كامل
وروى الفنان محمد هنيدي، تفاصيل وكواليس فيلم الفارس والأميرة، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، كواليس تسجيله العمل وعلق عليه قائلا: الفيلم اللي الناس بتسألني عليه، ده فيلم الفارس والأميرة، عملناه من أكتر من عشرين سنة مع بشير الديك ومتعرضش إلا سنة 2020.
وأضاف محمد هنيدي: فيلم الفارس والأميرة معانا فيه عبلة كامل والجميل ماجد الكدواني وعبد الرحمن أبو زهرة والجميلة دنيا سمير غانم وسعيد صالح والنجم الجميل مدحت صالح وأمينة رزق ونجوم وأساتذة تانية كتير، الفيلم متاح على شاهد.
القاهرة 24
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