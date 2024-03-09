بعد الدمار في الخرطوم .. بالصور.. الزعابي يترأس اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024 للهيئة العربية





ترأس سعادة الدكتور/ عبيد سيف حمد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية، اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024 للهيئة العربية، وذلك يوم أمس الخميس الموافق 7 مارس 2024 في المقر الإقليمي للهيئة بإمارة دبي، بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين.

تم خلال الاجتماع طرح عدد من الموضوعات الهامة، المتعلقة بأنشطة الهيئة الاستثمارية في المجالين الزراعي والمالي، كما تم عرض تقارير متابعة أعمال الهيئة الإستراتيجية واستثماراتها في الدول العربية وسبل تعزيز دور الهيئة في هذا المجال.

جدير بالذكر إن الهيئة العربيّة للاستثمار والإنماء الزراعيِّ هيئة ماليّة عربيّة، ذات شخصيّة قانونيّةٍ اعتباريّةٍ ودوليّة مستقلّةٍ، أُسِّست في الأوّلِ من تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1976م، ويبلغ رأس المال المصرح به 336 مليون دينارا كويتيٍّا (1.1 مليار دولار أمريكيّ) ويبلغ رأس المال المدفوع كما في 31/12/2023 نحو 221.1 مليون دينارا كويتيّا (720 مليون دولارا أمريكيّا) المقر الرئيسي للهيئة في الخرطوم جمهورية السودان ولديها مكتب إقليمي في دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعدّ نشاط الاستثمار الزّراعيّ من الأنشطة الرئيسية، ويشمل تأسيس الشركات الزراعيّة والمساهمة فيها ومتابعة أدائها، وتقديم الدعم الفنيّ والماليّ والإداريّ لها لتحقيق أهدافها.

وتتوزّع استثمارات الهيئة في الشركات القائمة والمشاريع قيد التأسيس والتنفيذ على أربع قطاعات رئيسة، وهي: قطاع التصنيع الزراعيّ بنسبة 49.90%، وقطاع الإنتاج الحيوانــيّ بنسبة 23.92%، وقطاع الإنتاج النباتيّ بنسبة 22.74%، وقطاع الخدمات الزراعيّة بنسبة 3.44%. وإن عدد الشركات التي تساهم فيها الهيئة بلغ 52 شركة بنهاية عام 2023 بإجمالي استثمارات نحو 666 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن إجمالي الاستثمارات التي تساهم فيها الهيئة العربية في دولة الإمارات العربية تبلغ نحو 1.64 مليار دولارا أمريكيا وتشمل شركة روابي الإمارات وبرنامج تمويل التجارة ومشروع أمات الدجاج اللاحم والشركة العربية لتصنيع معدات الدواجن والماشية، حيث تعكس هذه الاستثمارات دور الهيئة العربية في تعزيز الاقتصاد وتطوير القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والازدهار في المنطقة.

سونا