بالصور.. المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا ابيي يكرم الدكتور عبدالقادر سالم





اقام المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا ابيي بالسودان تكريما للدكتور الفنان عبد القادر سالم بمقر اقامته ببورتسودان . وحضر التكريم رموز من العمل الإعلامي والصحفي وقيادات المجلس الأعلى على رأسهم رئيس المجلس الأعلى الأستاذ شول موين بول والأستاذ منيانق اللي مياي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا ابيي بالسودان ورئيس المجلس الأعلى بولاية البحر الأحمر قرتق شول كور والامين العام للمجلس الأعلى بولاية البحر الأحمر الأستاذ تور اروب كوال والعمدة عبد الله دينق نيوال كبار أعيان دينكا ابيي بالسودان ورئيس اتحاد شباب أبيي وجلال جواج شول مدير العلاقات العامة بالمجلس الأعلى.

وتحدث في التكريم الأستاذ شول موين بول ياك رئيس المجلس الأعلى عن دور الدكتور عبد القادر سالم الوطني وخدمته ودوره الكبير تجاه فناني منطقة أبيي متمنيا الصحة والعافية للدكتور الفنان عبد القادر سالم. وتحدث ايضا العمدة عبد الله دينق نيوال كبار أعيان دينكا ابيي.

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