بنك أمدرمان الوطني يعقد اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين





أجازت الجمعية العمومية لمساهمي بنك امدرمان الوطني في دورة الانعقاد السابعة والعشرين السبت بقاعة نادي الموانيء البحرية ببورتسودان ، تقارير مجلس الإدارة للبنك عن العام 2022 وديوان المراجعة القومي للبنك، وهيئة الرقابة الشرعية، والمستشار القانوني.

وجاء في التقرير الذي قدمه دكتور محمد الفاتح الفكي رئيس مجلس إدارة بنك أمدرمان الوطني ، بأن البنك حقق خلال العام 2022 تطورات إيجابية واضحة في حجم ونتائج أعماله وزيادة حجم التمويل والإستثمار للقطاعات المختلفة بنسبة كبيرة.

وأشادت الجمعيه العموميه بالأداء المتطور الذي ظل يحققه البنك عاما بعد الآخر نتيجة للتناغم في عمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك لتحقيق أهداف وغايات بنك امدرمان الوطني.

وأوضح دكتور محمد الفاتح أن البنك ظل محافظاً على تنفيذ شعاره في الالتزام بإستدامة التفوق في إطار من المهنية والشفافية ساهم فيه مجلس الإداره والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك والعملاء والمتعاملين.