وزير الطاقة والنفط: القيادي الناجح أساس نجاح المؤسسة





اكد وزير الطاقة والنفط الدكتور محمد نعيم محمد سعيد، أهمية العمل على مشروع التحول بقطاع النقط نسبة لضرورة المرحلة واهميتها في ظل الأوضاع الراهنة. جاء ذلك لدى مخاطبته ورشة عمل حول ( بدء انطلاق مشروع التحول بقطاع النفط) التي إقامتها الوزارة بمقرها بمدينة بورتسودان بمشاركة عدد من الخبراء والمختصيين في القطاع ،قال إن الاستخدام الجيد لكل الأدوات يسهم في أحداث التطور المطلوب.

مؤكدا أهمية الإدارة لتطوير مهارات العاملين بمختلف المؤسسات من خلال تشجيع العامل لتطوير العمل وتحقيق الأهداف الموضوعة من قبل المؤسسة وفق مطلوبات الخطة.

وأضاف الوزير أن كل قيادي يجب أن يكون قدوة لخلق الحماس لدى العاملين لان القيادة أساسها الانضباط، وأن تحديد الإتجاه في كل المؤسسات هو القيادي الناجح، مضيفا أن من مهام المدير إعطاء الثقة للآخرين ومساعدتهم وتطوير قدراتهم وتشجيعهم.

واكد الخبير مهندس مستشار مجدي علي احمد خيري، ضرورة الإستفادة من التجارب السابقة. وقال إن مشروع التحول بقطاع النفط الذي يشتمل على سته إلى سبعة مسارات وأن بعضها يصعب تنفيذه في ظل الراهن الحالي.