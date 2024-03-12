اقتصاد وأعمال
وزير الطاقة والنفط: القيادي الناجح أساس نجاح المؤسسة
اكد وزير الطاقة والنفط الدكتور محمد نعيم محمد سعيد، أهمية العمل على مشروع التحول بقطاع النقط نسبة لضرورة المرحلة واهميتها في ظل الأوضاع الراهنة. جاء ذلك لدى مخاطبته ورشة عمل حول ( بدء انطلاق مشروع التحول بقطاع النفط) التي إقامتها الوزارة بمقرها بمدينة بورتسودان بمشاركة عدد من الخبراء والمختصيين في القطاع ،قال إن الاستخدام الجيد لكل الأدوات يسهم في أحداث التطور المطلوب.
مؤكدا أهمية الإدارة لتطوير مهارات العاملين بمختلف المؤسسات من خلال تشجيع العامل لتطوير العمل وتحقيق الأهداف الموضوعة من قبل المؤسسة وفق مطلوبات الخطة.
وأضاف الوزير أن كل قيادي يجب أن يكون قدوة لخلق الحماس لدى العاملين لان القيادة أساسها الانضباط، وأن تحديد الإتجاه في كل المؤسسات هو القيادي الناجح، مضيفا أن من مهام المدير إعطاء الثقة للآخرين ومساعدتهم وتطوير قدراتهم وتشجيعهم.
واكد الخبير مهندس مستشار مجدي علي احمد خيري، ضرورة الإستفادة من التجارب السابقة. وقال إن مشروع التحول بقطاع النفط الذي يشتمل على سته إلى سبعة مسارات وأن بعضها يصعب تنفيذه في ظل الراهن الحالي.
مشيرا إلى أهمية الإستفادة من التجارب السابقة. وقدم نموذج للتميز الاوربي ومسارات مشروع التحول بقطاع النفط. وأضاف مجدي ان النموذج الأوربي اختلف من عام 1988وحتي اخر اصدار عام 2020م حيث توسعت نتيجة المتغيرات في مجال التقنية لتشمل تغيير جوهري في ادبيات التغيير بالإضافة إلى تحديد معايير لاحداث المتغيرات المنشودة وتحديد توجهات الشركات لتمهيد الطريق للأمام وفق استراتيجية واضحة.
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