باسم سمرة: كنت هشتغل مع نيللي كريم بس جابت جوزها.. ومحمد رمضان خد مني كتف ومستحملش
حل الفنان باسم سمرة والفنان أحمد السقا ضيوفًا ببرنامج رامز جاب من الآخر، والذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة قناة MBC مصر، وكشف باسم سمرة حقيقة خلافه مع الفنان محمد رمضان، وعقب على تصريحه بشأن تعليمه لـ نيللي كريم التمثيل.
وعن أحمد السقا قال رامز جلال مازحًا: أهو ده واكل ثعبان قبل كدا، ووصف رامز جلال السقا بالديلر، إذ قال: والنبي دا منظر ممثل؟ دا ديلر.
وعندما تقابل أحمد السقا وباسم سمرة في أحداث الحلقة الأولى من برنامج جاب من الآخر، قال باسم لـ السقا: أنت متفق مع رامز؟ إيه اللي جابك هنا، تعالى نشبك ونطلع نجيبه.
ويستضيف رامز جلال في برنامجه رامز جاب من الآخر كلا من: عبد الله السعيد، مي عمر، أحمد مالك، هدى المفتي، آية سماحة، نجلاء بدر، مريهان حسين، أحمد حسام ميدو، محمد أنور، محمد أبو جبل لاعب البنك الأهلي، علي البليهي لاعب الهلال السعودي، محمد عبد المنعم لاعب الأهلي، الفنان محمد رياض، وغيرهم.
القاهرة 24
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