باسم سمرة: كنت هشتغل مع نيللي كريم بس جابت جوزها.. ومحمد رمضان خد مني كتف ومستحملش

في برنامج “رامز جاب من الآخر”، أوضح باسم سمرة، خلال لقاءه مع الفنان رامز جلال، سبب خلافه مع نيللي كريم بعد أن سأله رامز عن تصريحه بأنه علم من نيللي كريم التمثيل. أوضح باسم قائلاً: “نحن كنا نعمل معًا في عمل فني، لكنها تزوجت وجلبت زوجها ليحل محلي في العمل، فزوجها الذي كان لاعب سكواش أراد التمثيل واحتل مكاني في العمل.”

وتحدث باسم سمرة أيضًا عن خلافه وأزمته مع الفنان محمد رمضان، حيث قال: “محمد رمضان حبيبي، ولم نتشاجر أبدًا، لقد دعمني وكان متحملاً لي.”

أحمد السقا وباسم سمرة كانا ضمن ضحايا الفنان رامز جلال في برنامجه “رامز جاب من الآخر”، حيث قال رامز فيما يخصهما: “أحدهما قال للآخر ‘أنت لا تعرف التمثيل’، والآخر رد عليه ‘ابقى في شيشة’، بعد 14 عامًا من الكفاح، اليوم سيحدث زلزال، وأنا لا أريد المشاحنات، لذا الليلة سألتقي باسم والسقا.”