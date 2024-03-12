“إن شالله تاكلي ملوحة برضه بحبك” .. سمية الخشاب تتزوج أحمد عزمي وطارق الشيخ يحيي الزفاف





شهدت الحلقة الأولى من مسلسل بـ 100 راجل بطولة الفنانة سمية الخشاب، الكثير من الأحداث حول غالية التي تعمل في موقف أتوبيسات، وذلك بعد عرضها اليوم على قناة النهار.

مسلسل بـ 100 راجل الحلقة الأولى

وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل بـ 100 راجل، بتهنئة هالة فاخر لابنتها غالية -سمية الخشاب- بالزواج، وظهرت وهي تعطيها فستان الزفاف.

وتتزوج -غالية- الفنانة سمية الخشاب التي تجسد دور غالية من أحمد عزمي، ويحيي الحفل الفنان طارق الشيخ، وظهرت سمية الخشاب مرتدية فستان زفاف.

ويجمع موقف رومانسي بين سمية الخشاب وأحمد عزمي، حيث يقول لها عامل الفول: أحلى شقتين فول بالبصل لأحلى عروسة، لترد سمية الخشاب: لأ بصل إيه أنت عاوز العريس يطفش.

من ناحيته غازلها أحمد عزمي قائلًا: مين اللي أمه داعية عليه اللي ممكن يطفش، ده أنا لاذقة بغرا، تاكلي بصل.. تاكلي توم.. إن شالله تاكلي ملوحة برضه بحبك.

القاهرة 24