أربع حيل عشان تكسب قلب مراتك .. على طريقة عم بهجت في مسلسل عتبات البهجة





تناولت الحلقة الأولى من مسلسل “عتبات البهجة” موضوع التعاطف والاحترام في التعامل مع الزوجة، حيث برزت أهمية الأفعال النبيلة التي تفتح طريق القلب للزوجة وتقربها أكثر من الشريك. قدم “عم بهجت”، الشخصية التي يجسدها الفنان يحيى الفخراني، نصائح واضحة حول كيفية التعامل مع الزوجة بحكمة، بهدف الحفاظ على السعادة وتفادي الخلافات الطويلة، وهذه النصائح تم توجيهها لصديقه “عرفان”، الذي يؤدي دوره الفنان صلاح عبد الله. وفي هذا السياق، أوضحت دكتورة إيناس علي، استشارية الصحة النفسية، كيف يمكن تحقيق التوازن المثالي في التعامل مع الزوجة، وذلك لضمان استمرار الحب والاحترام في العلاقة الزوجية، حسب ما ذكرته في تصريحات خاصة لصحيفة “الوطن”.

«الاحترام كلمة السر» بحسب تصريحات علي أنه من الضروري الحفاظ على عنصر الاحترام في العلاقات بكافة أنواعها ولا سيما العلاقة الزوجية، لينال الزوج من زوجته مقدارا لا يتخيله من الحب والتقدير.

– تلطيف الواقع

إذا كانت الصراحة الكاملة قد تؤذي من مشاعر الزوجة وتجعلها في حالة من الحزن والضيق، فمن الأفضل تلطيف القول، واختيار عبارات خفيفة للنقد وخاصًة إذا كان الأمر يتعلق بمظهرها الشخصي أو اهتمامها بالزوج والمنزل.

– الحرص على تعزيز الثقة

الشك يبني حواجز كبيرة بين الرجل وزوجته تمنع التواصل الهادئ بينهما، وفقا لما أوضحته «علي» أن تسلل الشك إلى قلب الزوجة يعبث بوتيرة هدوء الحياة بين الزوجين، لذا لابد من اتباع الشفافية والصدق في الحديث.

– زيادة معدل الدلال للزوجة

الكلمات المعسولة مهمة بين الأزواج؛ إذ أنها تقوي العلاقة بينهما وتخفف من ضغوط الحياة وحدة المشكلات اليومية التي يمر بها كل طرف، وبحسب «علي» إن تعبير الزوج عن حبه بالكلام يجلب السعادة لزوجته ويعزز مكانته بقلبها.

«الحياة الزوجية مشاركة»، نصحتعلي ببذل الجهد المعنوي والمادي في تعزيز الروابط بين الزوجين، مع تخصيص مقدار من الوقت لمشاركة الزوجة اهتمامتها؛ حتى تصبح الحياة ناجحة وهادئة بينهما.

الوطن نيوز