ثقافة وفنون
بوسي تكذّب سعد الصغير: «عمري ما استلفت منه جنيه»
كذبت المطربة الشعبية بوسي، المطرب الشعبي سعد الصغير بعدما قال إنه كان “بيسلفها فلوس”، موضحةً: “عمري ما استلفت جنيه حتى من أخويا”.
وأضافت بوسي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «النهار» و«المحور»: “لو سعد الصغير قدامي وعينه في عيني هقوله الكلام ده لأني مبخفش من حد، أنا بخاف من ربنا بس، ده أخويا عمري ما أخدت منه جنيه”.
وتابعت المطربة الشعبية: «حياتي من البداية مأساة وكلها بلاوي وأحمد الله على كل حال».
بوابة الأهرام
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