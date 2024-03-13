اللجنة الفنية الأمنية بولاية البحر الأحمر تقف علي الإجراءات الأمنية لتأمين ميناء عثمان دقنة وإفتتاح نيابة سواكن





افتتحت اللجنة الأمنية بولاية البحرالاحمر برئاسة النائب العام وأمين عام حكومة الولاية ممثل الوالي وأعضاء لجنة أمن الولاية وأعيان وعمد مدينة سواكن مبني نيابة سواكن بحضور مدير شرطة الولاية ومدير المخابرات ورئيس شعبة استخبارات المنطقة ورئيس النيابة و لجنة أمن الميناء ولجنة امن محلية سواكن.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن اللجنة وعقب افتتاح مبني النيابة قامت بجولة داخل الميناء شملت البوابة حتي منطقة وقوف البواخر ووقفت علي الرصيف واطلعت علي الخطط الأمنية التي وضعت من قبل لجنة أمن الميناء و أشادت اللجنة بالإجراءات التي اتخذت لتأمين الميناء ووجهت اللجنة بتكثيف العمل المنعي والكشفي واتخاذ كافة التدابير القانونية لتأمين المحلية ، كما عقدت اجتماعا بمكتب مدير الميناء تم من خلاله تقديم تقرير وافي من الكابتن طه مدير الميناء حول المشاكل السابقة والحلول التي تم وضعها لتأمين وصول ومغادرة الركاب .

مقرر لجنة أمن المحلية استعرض خلال حديثه الخطط التي تم تنفيذها لتأمين وصول الركاب الي الفنادق أو مواقع تواجد البصات والعمل كمنظومة أمنية مشتركة لإستباب الأمن بالمحلية.

مدير شرطة الولاية أشاد بالخطط التي نفذت من قبل لجنتي أمن المحلية والميناء والإجراءات التي حدت من الحوادث والظواهر السالبة التي تواجه المسافرين عبر الميناء حاثا علي بذل مزيد من الجهد والعمل.

مدير شرطة الولاية أكد علي أهمية تفعيل العمل المنعي بتكثيف الحملات لضبط الأسواق و تأمين الصلوات والأسواق