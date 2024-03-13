وزير الري يشارك في ختام فعاليات معرض صنع في السودان





استقبل والي الولاية الشمالية، السيد عابدين عوض الله، في مكتبه اليوم وزير الري الاتحادي، المهندس ضوء البيت عبد الرحمن، بحضور عدد من المسؤولين.

وأكد وزير الري الاتحادي في تصريح لـ (سونا) أن زيارته للولاية الشمالية جاءت استجابة لدعوة الوالي ووزير الاستثمار والصناعة بالولاية، المهندس عمر علي صالح، للمشاركة في ختام فعاليات معرض “صنع في السودان” في نسخته ال 14 مساء اليوم في ساحة دنقلا النموذجية.

وأشار إلى أنه ناقش مع عدد من ولاة الولايات ووزراء الاستثمار والصناعة والاقتصاد والبنية التحتية والتنمية العمرانية ومستشار حكومة الولاية ومدير الإدارة العامة للري والموارد المائية بالولاية عدة قضايا، من بينها قضايا الاستثمار والاستفادة من إمكانيات وميزات الولايات التفضيلية في هذا المجال. كما أكد على اهتمام وزارته وحرصها على استقرار مناسيب النيل، نظرًا لأهمية المياه كأحد المكونات الأساسية في الاستثمار، خاصة الزراعي.

وقال إن وزارة الري الاتحادية ستواصل التعاون والتنسيق مع الولايات من أجل تطوير القطاع الاستثماري في البلاد، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والصناعة بولاية الشمالية، المهندس عمر علي صالح، أن لقاء وزير الري الاتحادي مع ولاة الولايات والمسؤولين جاء في إطار التفاعل مع ممثلي الولايات المشاركة في معرض “صنع في السودان”، لمناقشة قضايا الاستثمار بالبلاد، وخاصة المياه والري والطاقة. وأشار إلى أن الوزير قدم شرحاً شافياً حول كيفية استغلال المياه في المشاريع الزراعية، وما يمكن تحقيقه من مكاسب ومنافع.

وأضاف أن حديث وزير الري كان مشجعاً ومحفزاً للمستثمرين، إلى جانب وعده بتسليم الأطلس المائي لوزارة الاستثمار والصناعة، ليكون دليلاً لتقديم المشاريع الزراعية وتحديد كميات المياه المتاحة لها، مما يقلل التكاليف ويسهل العملية التخطيطية للمستثمرين.

سونا