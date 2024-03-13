مدير الإدارة العامة للسجل المدني يترأس أجتماع اللجنة التحضيرية لورشة قضايا الوجود الأجنبي والهوية السودانية

وكان الاجتماع قد ناقش السمات العامة للأوراق التي سيتم تقديمها للورشة التي ستعقد خلال الأيام القادمة ، بجانب ان الورشة سوف تناقش عدد من الاوراق منها ورقة السجل المدني (ضبط الهوية السودانية وطرق المحافظة عليها وورقة الجوازات عن الوجود الأجنبي في السودان وورقة الوجود الأجنبي اضافة الي ورقة دور الإعلام في التوعية بقضايا الوجود الأجنبي وحماية الهوية السودانية.