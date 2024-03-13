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مدير الإدارة العامة للسجل المدني يترأس أجتماع اللجنة التحضيرية لورشة قضايا الوجود الأجنبي والهوية السودانية
ترأس اللواء شرطة (حقوقي) سامي الصديق دفع الله مدير الادارة العامة للسجل المدني اليوم برئاسة الإدارة الاجتماع التحضيري للجنة والخاص بمناقشة قضايا الوجود الاجنبي والهوية السودانية بحضور اللواء شرطة صلاح الدين ادم صلاح الدين مدير دائرة الشؤؤن العامة بالإدارة العامة للجوازات.
وكان الاجتماع قد ناقش السمات العامة للأوراق التي سيتم تقديمها للورشة التي ستعقد خلال الأيام القادمة ، بجانب ان الورشة سوف تناقش عدد من الاوراق منها ورقة السجل المدني (ضبط الهوية السودانية وطرق المحافظة عليها وورقة الجوازات عن الوجود الأجنبي في السودان وورقة الوجود الأجنبي اضافة الي ورقة دور الإعلام في التوعية بقضايا الوجود الأجنبي وحماية الهوية السودانية.
وتشير متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الورشة تاتي تحت شعار (احمي هويتك تحمي وطنك)ويشارك في الورشة عدد من الخبراء والمختصين.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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