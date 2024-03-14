جلحة وين؟ شاهد بالفيديو قوات حركة العدل والمساواة تحتفل مع القوات المسلحة بتحرير الإذاعة

بعد أن شاركت في القتال .. قوات حركة العدل والمساواة السودانية الكتيبة العاشرة تحتفل مع القوات المسلحة بدحر المليشيات المتمردة من محيط الإذاعة والتلفزيون بأمدرمان.
أحمد أبو الرجال من الكتيبة العاشرة بحركة العدل و المساواة من داخل العرضة بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٤… احدى الكتائب التي شاركت في تحرير الاذاعة جنباً الي جنب مع القوات المسلحة السودانية و تقوم بتمشيط مشترك مع قوات العمل الخاص حالياً في أمدرمان.
الجنرال التوم حامد توتو قائد قوة حركة العدل و المساواة التي شاركت في تحرير الإذاعة في خطاب و توعية للكتيبة العاشرة من حركة العدل والمساواة السودانية بأمدرمان.
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الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية
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