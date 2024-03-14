جلحة وين؟ شاهد بالفيديو قوات حركة العدل والمساواة تحتفل مع القوات المسلحة بتحرير الإذاعة

أحمد أبو الرجال من الكتيبة العاشرة بحركة العدل و المساواة من داخل العرضة بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٤… احدى الكتائب التي شاركت في تحرير الاذاعة جنباً الي جنب مع القوات المسلحة السودانية و تقوم بتمشيط مشترك مع قوات العمل الخاص حالياً في أمدرمان.

الجنرال التوم حامد توتو قائد قوة حركة العدل و المساواة التي شاركت في تحرير الإذاعة في خطاب و توعية للكتيبة العاشرة من حركة العدل والمساواة السودانية بأمدرمان.

شاهد الفيديو: