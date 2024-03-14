البرهان يلتقي وفد تنسيقية القوى الوطنية برئاسة عقار وتمبور يقول: لا عملية سياسية قبل القضاء على التمرد





التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وفد تنسيقية القوى الوطنية برئاسة مالك عقار أير نائب رئيس مجلس السيادة رئيس التنسيقية ، وبحضور عدد من قيادات التنسيقية .

وأكدت تنسيقية القوى الوطنية وقوفها مع القوات المسلحة، مشيدة بالإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة وأعلنت التنسيقية إدانتها للإنتهاكات الإجرامية والإبادة الجماعية الممنهجة التي إرتكبتها المليشيا ضد المواطنين والأعيان المدنية .

وأعلنت تنسيقية القوى الوطنية وقوفها مع الحوار السوداني السوداني الذي لا يقصي أحدا ، ودعمها للمقاومة الشعبية، وأعلنت أنها ستوقع ميثاقا سياسيا مع القوات المسلحة.

وقال مصطفى تمبور “الأربعاء ” الناطق الرسمي بإسم تنسيقية القوى الوطنية في تصريح صحفي أنه تم إطلاع رئيس مجلس السيادة على نتائج المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الوطنية الديمقراطية.

وقال تمبور إن التنسيقية أكدت دعمها ومساندتها للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة وأن أى عملية سياسية يجب أن لا تنطلق إلا بعد القضاء على المليشيا المتمردة التي تريد إختطاف البلاد وتدميرها .

وأضاف أنه تم خلال اللقاء الإتفاق على توقيع ميثاق سياسي بين القوات المسلحة وتنسيقية القوى الوطنية.

من جانبه قال عضو التنسيقية علي خليفة عسكوري ، أن اللقاء تطرق إلى برنامج وخطط التنتسيقة فى أعقاب إنعقاد مؤتمرها التأسيسى خلال الفترة الماضية بحضور السيد مالك عقار إير نائب رئيس مجلس السيادة رئيس التنسيقية.

وأضاف أن الوفد قدم التهاني لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بإنتصار القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري وإستعادة الإذاعة والتلفزيون.