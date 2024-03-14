النواب الأميركي يوافق على مشروع “حظر تيك توك”.. ويعطي مهلة





وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة يوم الأربعاء على مشروع قانون يهدف إلى حظر تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك”، ما لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له.

ينص القرار على منع التطبيق من التواجد في متاجر التطبيقات الأميركية، ما لم يتم فصله عن شركة الأم “بايت دانس” الصينية، وفقًا لتقارير من “سي أن أن” وواشنطن بوست.

ويُلزم القانون الشركة بالبيع في غضون 180 يومًا، وفي حال عدم الامتثال لهذا الشرط، سيتم حظر التطبيق في متاجر التطبيقات الأميركية، وسيتم منعه من خدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.

وقد تم التصويت على القرار بأغلبية تبلغ 352 صوتًا مقابل 65 صوتًا معارضًا، حيث صوت 15 جمهوريًا و50 ديمقراطيًا ضد المشروع.

وبينما لم يتم حسم مصير القانون في مجلس الشيوخ بعد، يجدر بالذكر أن موافقة مجلس النواب عليه لا تعني تمريره كقانون، حيث يجب أيضًا موافقة مجلس الشيوخ عليه.

وفي أول رد فعل على هذا الإجراء، انتقد تطبيق “تيك توك” في بيان نقلته “سي أن أن” استعجال المشروع واتخاذ الإجراءات في جلسات سرية، مشيرًا إلى أنه يركز الآن على مجلس الشيوخ لمنع المضي قدمًا في هذا الحظر.

وأضاف البيان: “كانت هذه العملية غير شفافة… نأمل أن ينظر مجلس الشيوخ في الحقائق ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك التأثير الذي سيكون له على الاقتصاد وعلى 7 ملايين شركة صغيرة و170 مليون مستخدم أميركي”.

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