الشمالية تحتفل بختام فعاليات معرض صنع في السودان

أُقيم في مدينة دنقلا بولاية الشمالية حفل ختام فعاليات معرض “صنع في السودان” في نسخته الرابعة عشر، والذي شعاره هو “نحن لا ننتظر الأحداث بل نصنعها”. شهد الحفل حضور ولاة الولايات الشمالية، القضارف، وكسلا، بالإضافة إلى وزير الري الاتحادي، ضوء البيت عبد الرحمن، وممثل الوالي إيهاب هاشم إسماعيل، ووزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار، ممثل الوالي الهادي الصادق علي، وممثل ديوان الحكم الاتحادي، اباذر الحافظ، بالإضافة إلى أعضاء حكومة الولاية ولجنة الأمن، وعدد كبير من القيادات والمؤسسات والشركات الراعية للمعرض والمواطنين.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد والي الولاية الشمالية، الأستاذ عابدين عوض الله، على نجاح المعرض وتحقيقه للعديد من الأهداف والمعاني، بما في ذلك قدرة الولاية على استضافة هذه الفعاليات على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كما أشار إلى أهمية خروج المعرض من ولاية الخرطوم وتوفير خدمات مميزة للمواطنين من خلال العروض والخصومات على السلع الأساسية.

وأشار إلى أن الاجتماع بين ولاة الولايات وممثليهم في المعرض أسفر عن وضع رؤية لتوطين الاستثمار والصناعات في الولاية، حيث تم رفع جميع التوصيات لوزير ديوان الحكم الاتحادي.

وأعلن الوالي عن تقديم ست شركات استثمارية للولاية الشمالية، مع التأكيد على استمرار الدعم للقوات المسلحة وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، وتنفيذ كافة البرامج والخطط التنموية والاستثمارية والاقتصادية التي وضعتها حكومة الولاية.