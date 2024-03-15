اقتصاد وأعمال

الشمالية تحتفل بختام فعاليات معرض صنع في السودان

2024/03/15
دنقلا - شمال السودان

أُقيم في مدينة دنقلا بولاية الشمالية حفل ختام فعاليات معرض “صنع في السودان” في نسخته الرابعة عشر، والذي شعاره هو “نحن لا ننتظر الأحداث بل نصنعها”. شهد الحفل حضور ولاة الولايات الشمالية، القضارف، وكسلا، بالإضافة إلى وزير الري الاتحادي، ضوء البيت عبد الرحمن، وممثل الوالي إيهاب هاشم إسماعيل، ووزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار، ممثل الوالي الهادي الصادق علي، وممثل ديوان الحكم الاتحادي، اباذر الحافظ، بالإضافة إلى أعضاء حكومة الولاية ولجنة الأمن، وعدد كبير من القيادات والمؤسسات والشركات الراعية للمعرض والمواطنين.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد والي الولاية الشمالية، الأستاذ عابدين عوض الله، على نجاح المعرض وتحقيقه للعديد من الأهداف والمعاني، بما في ذلك قدرة الولاية على استضافة هذه الفعاليات على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كما أشار إلى أهمية خروج المعرض من ولاية الخرطوم وتوفير خدمات مميزة للمواطنين من خلال العروض والخصومات على السلع الأساسية.

وأشار إلى أن الاجتماع بين ولاة الولايات وممثليهم في المعرض أسفر عن وضع رؤية لتوطين الاستثمار والصناعات في الولاية، حيث تم رفع جميع التوصيات لوزير ديوان الحكم الاتحادي.

وأعلن الوالي عن تقديم ست شركات استثمارية للولاية الشمالية، مع التأكيد على استمرار الدعم للقوات المسلحة وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، وتنفيذ كافة البرامج والخطط التنموية والاستثمارية والاقتصادية التي وضعتها حكومة الولاية.

مشيدا بترتيبات وزارة الإستثمار والصناعة وكل الجهات التي أسهمت في إنجاح فعاليات المعرض.
من جانبه حيا والي ولاية كسلا محمد موسى عبد الرحمن تضحيات ومجاهدات القوات المسلحة والمستنفربن والشعب السوداني في دحر التمرد.
وأكد أن معرض صنع في السودان جاء في توقيت مناسب وتضافرت فيه الجهود الاتحادية والولائية حتى تم إنتقاله من ولاية الخرطوم إلى الولايات مشيرا إلى مواصلة دعم وإسناد القوات المسلحة وحمل السلاح واستمرار مسيرة التنمية والبناء والاعمار.
مضيفا أن المعرض مثل فرصة طيبة للتفاكر والتشاور حول قضايا وتحديات الاستثمار والخروج برؤية موحدة للنهوض بقطاع الاستثمار والاستفادة من الميزات والامكانيات والفرص المتاحة لكل ولاية.
إلى ذلك أشاد وزير الاستثمار والصناعة المكلف بالولاية الشمالية المهندس عمر علي صالح بحكومة الولاية ورعايتها للمعرض ولجنة أمن الولاية والولايات التي شاركت في هذا الحدث المهم والشركات الراعية والمؤسسات والعاملين بالوزارة والاجهزة الاعلامية المختلفة ودورهم الكبير في إنجاح المعرض في نسخته ال 14.
مؤكدا أن المعرض ومن خلال الانشطة والبرامج التي نفذت حقق اهدافه المرجوة من بينها تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين من خلال البيع المباشر للسلع وإحتياجات شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة وكذلك وضع رؤية متكاملة لدفع عجلة الاستثمار والصناعة والاقتصاد والتطور بالولايات.
هذا وقام والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله بحضور عدد من المسؤولين بتكريم المؤسسات والشركات التي أسهمت في نجاح المعرض وهي بنك أمدرمان الوطني والغرفة التجارية وشركة دواجن النيل السودانية وشركة افا تريدينج وشركة وادي السندس ومجموعة شركات دوانة ومكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية ومصنع الثريا لتصنيع الاسفنج وشركة زادنا العالمية.
كما قام الوالي بتكريم وزارات المالية والانتاج والبنى التحتية والمجلس الاعلى للسياحة والامانة العامة للشؤون الاجتماعية وهيئة الاذاعة والتلفزيون وهيئة تجميل ونظافة الولاية وأولاد حاج الماحي والعاملين بوزارة الاستثمار والصناعة في شخص الموظف أسامة عبد الرحمن الفيومي.
سونا

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