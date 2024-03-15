بالصور.. قافلة دعم وإسناد للقوات المسلحة من رجل البر خالد عبدالمحمود دفع الله – بورتسودان

قدم رجل البر خالد عبدالمحمود دفع الله رابح قافلة إسناد ودعم للقوات المسلحة في معركة الكرامة وقد تزامنت القافلة مع سلسلة الإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة بالتحام قوات كرري والمهندسين ثم تحرير مركز قيادة المليشيا بمقر الإذاعة والتلفزيون .

وقال خالد الرابح أن هذا الدعم للقوات المسلحة جاء تجسيداً لموقف الشعب مع جيشه وشحذاً لهمم المقاتلين ودفعاً وتشجيعاً للشرفاء من رجال الأعمال للوقوف مع جيشهم وقواتهم المسلحة التي تقدم الغالي والنفيس من أجل حماية الوطن والعرض والمال.