والي الخرطوم ووزير الإعلام يحددان ملامح الاعلام في المرحلة القادمة

وصل وزير الثقافة والإعلام، جراهام عبد القادر، إلى ولاية الخرطوم يوم الخميس، في زيارة تزامنت مع تحرير مباني الإذاعة والتلفزيون والأحياء المحيطة. كان برفقته مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون، إبراهيم البزعي.

وعُقد اجتماع بحضور والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، ومناديب الأجهزة الإعلامية الوطنية وإعلام ولاية الخرطوم. وأعرب وزير الثقافة والإعلام خلال اللقاء عن هدف الزيارة الذي يتمثل في تهنئة القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى، ووالي الخرطوم، والمواطنين بالانتصارات التي حققتها معركة الكرامة التي وصلت إلى مرحلة مهمة.

من جانبه، حيَّا إبراهيم البزعي صمود والي الخرطوم والولاية، مشيدًا بدعمه وتأييده للهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون. وأشار جراهام إلى أهمية الإذاعة ككنز أساسي للوطن، وأن هزيمة الدعم في الإذاعة تعتبر هزيمة لوجدان التمرد.

من جانبه، أكد والي الخرطوم أن المرحلة القادمة تتطلب تنسيقًا عاليًا في إدارة الإعلام، ووعيًا وفهمًا لمفهوم الأمن الوطني، وتحديد مهام وواجبات الإعلام وفقًا لتوجهات الدولة في الحرب والسلام. وتناول الاجتماع توحيد الخطاب الإعلامي وتوجيهات الإعلام التي تركز على الهوية السودانية، وتعزيز دور القوات المسلحة في تحقيق الوحدة والسيادة الوطنية، بعيدًا عن الانقسامات الجغرافية والقبلية.

وأكد الاجتماع أن المرحلة القادمة لا تقل أهمية عن مرحلة الحرب، بل هي مرحلة بناء وإعمار وإعادة تأهيل أجهزة الإعلام الوطنية والولائية.