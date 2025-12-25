نوارة تؤكد حرص الحكومة على توفير وتيسير التعليم لشريحة الصم وضعاف السمع

أكدت عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، حرص الحكومة على توفير التعليم بكل مراحله للفئات الضعيفة ولشريحة الصم وضعاف السمع بوجه خاص بما يمكنهم من الاندماج في المجتمع.

وأثنت لدى زيارتها التفقدية الاربعاء لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بحي سلالاب على الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على ذوي الاحتياجات الخاصة من معلمين وإداريين.

وتلقت عضو مجلس السيادة خلال تفقدها المكاتب الإدارية والفصول بالمدرسة تنويرا حول الاحتياجات الملحة للمدرسة التي تحول دون انتظام الدراسة.

وتعهدت سيادتها بتوفير كافة معينات التعليم لهذه الشريحة وعلى رأسها التدريب وإزالة كافة العقبات التي تعوق تطوير تعليم الصم وضعاف السمع بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة والجهات الداعمة.

واستعرضت الأستاذة يسري أمين الفاتح نائب مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم الصعوبات والتحديات التي تواجه تعليم الصم وعلى رأسها التدريب والمقرات الإدارية وصغر حجم المدرسة التي تستوعب ثلاثة مراحل دراسية مختلفة مما يتطلب تنظيم دوامين خلال اليوم الدراسي.