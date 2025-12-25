رئيس مجلس السيادة القائد العام والرئيس التركي يجريان مباحثات مشتركة بشأن دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك

أجرى الرئيسان الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم مباحثات مشتركة بالقصر الرئاسي تتعلق بترقية وتنمية العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما تناولت المباحثات مستجدات الوضع في السودان والجهود الرامية لإحلال السلام، و تم استعراض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإرساء السلام والاستقرار في السودان.

وأكدت المباحثات على موقف تركيا الثابت الداعم لوحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه.

كما تطرقت المباحثات لاستعداد الجمهورية التركية لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين في مواجهة الظروف الإنسانية الحالية. وذلك من خلال المساعدات التي تقدمها وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في مجال العون الإنساني وأكدت المباحثات على ضرورة وقف الجرائم التي ترتكب ضد الشعب السوداني ومحاسبة المسؤولين عنها.