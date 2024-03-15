جبريل إبراهيم: تم عزل مصر عن مبادرات إقليمية لحل الأزمة السودانية وماتقوم به الآن محاولة إجراء حوار سوداني – سوداني





قال وزير المالية جبريل إبراهيم للجزيرة مباشر بإن الحرب الدائرة الآن بين قوات الدعم السريع والشعب السوداني لذلك لن يكون حل الأزمة مثل الأزمات السابقة.

– الجيش الآن في أفضل حالاته لكن قرار إنهاء الحرب يحتاج وقتا.

– القوات المسلحة لم ترفض التفاوض بينما الدعم السريع رفض اتفاق جدة الذي يمهد لوقف القتال

– قوات حركة العدل والمساواة متمركزة في دارفور وستتحرك في الوقت المناسب لقتال الدعم السريع بولايات أخرى

– تم عزل مصر عن مبادرات إقليمية لحل الأزمة السودانية وماتقوم به الآن محاولة إجراء حوار سوداني – سوداني.

الجزيرة – السودان