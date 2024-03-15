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جبريل إبراهيم: تم عزل مصر عن مبادرات إقليمية لحل الأزمة السودانية وماتقوم به الآن محاولة إجراء حوار سوداني – سوداني

2024/03/15
جبريل ابراهيم
جبريل ابراهيم

قال وزير المالية جبريل إبراهيم للجزيرة مباشر بإن الحرب الدائرة الآن بين قوات الدعم السريع والشعب السوداني لذلك لن يكون حل الأزمة مثل الأزمات السابقة.
– الجيش الآن في أفضل حالاته لكن قرار إنهاء الحرب يحتاج وقتا.
– القوات المسلحة لم ترفض التفاوض بينما الدعم السريع رفض اتفاق جدة الذي يمهد لوقف القتال
– قوات حركة العدل والمساواة متمركزة في دارفور وستتحرك في الوقت المناسب لقتال الدعم السريع بولايات أخرى
– تم عزل مصر عن مبادرات إقليمية لحل الأزمة السودانية وماتقوم به الآن محاولة إجراء حوار سوداني – سوداني.
الجزيرة – السودان

 

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