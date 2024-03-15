مستشفي الشرطة الدمازين تسير قافلة لدعم النازحين

سيرت مستشفى الشرطة بالدمازين قافلة دعم وإسناد للنازحين بسبب الحرب الذين وصلوا الإقليم

وقال المقدم شرطة طبيب/عزام عبدالرحمن حسن مدير مستشفي الشرطة بالدمازين أن تسيير القافلة يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها مستشفى الشرطة وإستشعاراً بأهمية دعم واسناد شريحة الفارين من ويلات الحرب وتوفير الطعام والكساء والعلاج ودور الإيواء وأضاف المقدم عزام أن القافلة إستهدفت 3 معسكرات أحدها يضم عدد من منسوبي الشرطة واسرهم ونازحين مدنيين فيما يضم المعسكرين الآخرين نازحي ولاية الخرطوم والجزيرة ودارفور

مبيناً أن شرطة الإقليم عبر إداراتها المتخصصة أجرت العديد من الدراسات بغية تصنيف وتحديد حوجة كل أسرة حيث تم تقديم الخدمات لعدد102من المرضعات والحوامل بجانب توفير العلاجات لعدد 29من مصابي الأمراض المزمنة وكبار السن وايضاً تم توفير الرعاية المميزة لأصحاب الاحتياجات الخاصة والإعاقة.

وجدد مدير مستشفى الشرطة بالدمازين حرصهم وجاهزيتهم لدعم واسناد شريحة النازحين بسبب الحرب في كافة المجالات.

المكتب الصحفي لشرطة السودان