نانسي عجرم تصدم عمرو أديب بعد الكشف عن وزنها الحقيقي “ده إحنا بناكلهم عادي”





كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن سر رشاقتها والحفاظ على وزنها، والنظام الغذائي الذي تتبعه.

وقالت نانسي خلال لقائها مع عمرو أديب في «بودكاست Big Time» المذاع عبر قناة «MBC1»: أنها تحرص دائما على تناول وجبات خفيفة من الإفطار، مثل الفول المدمس والبيض ‏والخبز.‏

وأضافت: «بحب الأكل وبأكل لكن بمارس رياضة، الأكل لذة من لذات الحياة، وبحب أدوق من كل شيء وبحب ‏الطبخ»، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان لا تتناول وجبه العشاء.

وخمن عمرو أديب وزن نانسي عجرم خلال الحلقة، حيث تحدث قائلا: «وزنك بـ 50 كيلو، لترد «كيف عرفت؟» ليعلق ساخرًا: «في بني آدم وزنه ‏‏50 كيلو يا ناس ده إحنا بناكلهم عادي».

المصري اليوم