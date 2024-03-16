رئيس جنوب السودان يقيل وزير المالية في خضم أزمة اقتصادية





أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير وزير المالية دون الكشف عن الأسباب إلا أن القرار جاء في خضم تضخم متزايد وتراجع حاد في سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.

وأورد التلفزيون الحكومي مرسوم إقالة الوزير باك بارنابا شول أمس الجمعة.

ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد لم يحصل بعض الموظفين المدنيين على رواتبهم على مدى الأشهر الستة الماضية.

وفقد الجنيه الجنوب سوداني خلال الشهرين الماضيين نحو نصف قيمته أمام الدولار مما أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية والبضائع الأساسية الأخرى.

وكان قد جرى تعيين شول (43 عاما) الحليف للرئيس كير في منصب وزير المالية في أغسطس الماضي واتخذ عدة إجراءات إصلاحية شملت محاولة تنقية سجلات الموظفين الحكوميين للقضاء على ما تعرف بظاهرة الموظفين الوهميين وكذلك لوقف تسرب الإيرادات.

وعين كير في المنصب أوو دانيال شوانق الذي كان وزيرا سابقا للنفط.

البيان