وزير المالية: الإفراج النهائى عن 25 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج





أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أنه تم الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة للمواطنين المصريين المقيمين في الخارج، ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات. وأكد على حرص الحكومة على تبسيط إجراءات الاستفادة من هذه المبادرة وتوفير التسهيلات المناسبة، مع تعزيز التواصل المباشر مع الراغبين في استيراد السيارات وفقًا للضوابط المعتمدة، موضحًا أنه يحق لأكثر من فرد في الأسرة الواحدة الانضمام إلى المبادرة شريطة أن يستوفوا الشروط المطلوبة.

وأضاف الوزير في بيان أصدره اليوم السبت، أنه مع اقتراب انتهاء مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، يمكن خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت.

وأوضح أن قيمة الوديعة، التي تعادل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية “الموافقة الاستيرادية”. وأشار إلى أن المالك الأول للسيارة يحق له استيرادها دون الالتزام بسنة الصنع، بينما يجب على المستوردين الآخرين أن لا يتجاوزوا عمر السيارة 3 سنوات في وقت الإفراج الجمركي.

وأوضح الوزير أن التسهيلات المقدمة للمصريين المقيمين بالخارج تنطبق أيضًا على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المعتمدة لاستيراد السيارات من الخارج. وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية توفر إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة واردة، مع إيداع المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة في حساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.

وأكد أنه يتم سداد ودائع المصريين المقيمين بالخارج الذين يستفيدون من مبادرة تيسير استيراد السيارات في المواعيد المحددة بسعر الصرف الساري في وقت استحقاقها، باعتبارها التزامًا على “الخزانة العامة”.

وفي ذات السياق، قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن 470 ألفًا من المواطنين المقيمين بالخارج سجلوا طلباتهم فى التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد السيارات حتى الآن، حيث قاموا بفتح حسابات إلكترونية على هذه المنصة الرقمية.. وكتبوا بياناتهم ورفعوا المستندات وتم إخطارهم بالرسوم المستحقة.

وأشار إلى أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا رقم «15460» للرد الفورى على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة، فضلًا على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.

وذكر بيان لوزارة المالية أن هناك مجموعة عمل بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة المالية، تتولى بالتنسيق مع المختصين بمصلحة الجمارك، تذليل أي عقبات وتيسير إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، لافتًا إلى أنه يتم تلقى أسئلة المستفيدين من المواطنين المقيمين بالخارج من خلال رقم موبايل وواتس آب: 01142335222، ويتم أيضًا التعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جريدة الدستور