



قالت أحزاب “الأمة القومي والشيوعي والبعث العربي الاشتراكي الأصل” في بيان مشترك:

– لدينا معلومات عن إعداد يتم لمشروع تسوية سياسية تؤسس لشمولية يتم فيها تقاسم للسلطة لمدة عشر سنوات بين الجيش والدعم السريع وأرتال من الحركات المسلحة وبعض التنظيمات المدنية.

– نرفض تلك التفاهمات موضوعاً وشكلاً وسنقوم باستعراضها وتبيين خطورة التماهي معها أو الصمت عنها

– السلوك العملي لطرفي الحرب يجعلهما شركاء فى جريمة الحرب التى لن تسقط بالتقادم أو بالتسوية السياسية التي ثبت بالتجربة العملية أنهما غير مؤهلين أخلاقياً و قانونياً أن يكونا جزءاً من أي مشروع سياسي قادم.