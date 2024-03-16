بيانات ووثائق
أحزاب “الأمة القومي والشيوعي والبعث العربي الاشتراكي الأصل” في بيان مشترك: لدينا معلومات عن إعداد يتم لمشروع تسوية سياسية
قالت أحزاب “الأمة القومي والشيوعي والبعث العربي الاشتراكي الأصل” في بيان مشترك:
– لدينا معلومات عن إعداد يتم لمشروع تسوية سياسية تؤسس لشمولية يتم فيها تقاسم للسلطة لمدة عشر سنوات بين الجيش والدعم السريع وأرتال من الحركات المسلحة وبعض التنظيمات المدنية.
– نرفض تلك التفاهمات موضوعاً وشكلاً وسنقوم باستعراضها وتبيين خطورة التماهي معها أو الصمت عنها
– السلوك العملي لطرفي الحرب يجعلهما شركاء فى جريمة الحرب التى لن تسقط بالتقادم أو بالتسوية السياسية التي ثبت بالتجربة العملية أنهما غير مؤهلين أخلاقياً و قانونياً أن يكونا جزءاً من أي مشروع سياسي قادم.
– يجب إدانة طرفي الحرب ومحاستبهما باعتبار أنهما مجرمي حرب ومرتكبي جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وعدم السماح لهما بالإفلات من العقاب.
الجزيرة – السودان
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