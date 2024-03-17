شيرين رضا: انفصالي عن عمرو دياب تم بشكل هادئ.. ولم تحدث بيننا خناقات عظيمة
أكدت الفنانة شيرين رضا، أن النساء يمتلكن ذوقا رفيعا في الموضة واختيار الملابس، مشيرة إلى انعكاس ذلك على اهتمامها باختيار ملابس زوجها السابق الفنان عمرو دياب خلال مرحلة زواجهما.
وأضافت خلال لقاء لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على شاشة «النهار» مساء السبت، أن اهتمام الزوجة بشياكة زوجها أمر بديهي، لا سيما وأن «الستات تفهم في الموضة والراجل يكون شكله حلو إزاي، أما الرجالة بيلبسوا أي حاجة»، حسب تعبيرها.
وصرحت بأن انفصالها عن المطرب عمرو دياب تم بشكل هادئ دون مشاكل أو خلافات كبيرة، قائلة: «عمرنا ما اتخانقنا خناقات عظيمة علشان نأخد وقت ونرجع أصحاب، حلينا المشاكل أننا خرجنا وقعدنا واتكلمنا أننا لازم ننفصل لكن بدون خناقات، انفصالنا كان بالهادي».
وذكرت أن أغنية «متخافيش أنا مش ناسيكي» غناها الفنان عمرو دياب وهما متزوجان، موضحة أنه لم تكن هناك خلافات بينهما في ذلك الوقت.
وأضافت أنها لا تتذكر ما إذا كان زوجها السابق قد صرح بأن الأغنية كانت موجهة لها في محاولة للعودة إليها أم لا، وذلك ردا على تساؤل الإعلامية بسمة وهبة حول تصريح الفنان عمرو دياب بتوجيه الأغنية لها بعد الانفصال في محاولة منه للعودة.
الشروق نيوز
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