شيرين رضا: انفصالي عن عمرو دياب تم بشكل هادئ.. ولم تحدث بيننا خناقات عظيمة





أكدت الفنانة شيرين رضا، أن النساء يمتلكن ذوقا رفيعا في الموضة واختيار الملابس، مشيرة إلى انعكاس ذلك على ‏اهتمامها باختيار ملابس زوجها السابق الفنان عمرو دياب خلال مرحلة زواجهما.‏

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على شاشة «النهار» مساء السبت، أن ‏اهتمام الزوجة بشياكة زوجها أمر بديهي، لا سيما وأن «الستات تفهم في الموضة والراجل يكون شكله حلو إزاي، أما ‏الرجالة بيلبسوا أي حاجة»، حسب تعبيرها. ‏

وصرحت بأن انفصالها عن المطرب عمرو دياب تم بشكل هادئ دون مشاكل أو خلافات كبيرة، قائلة: «عمرنا ما ‏اتخانقنا خناقات عظيمة علشان نأخد وقت ونرجع أصحاب، حلينا المشاكل أننا خرجنا وقعدنا واتكلمنا أننا لازم ننفصل ‏لكن بدون خناقات، انفصالنا كان بالهادي».‏

وذكرت أن أغنية «متخافيش أنا مش ناسيكي» غناها الفنان عمرو دياب وهما متزوجان، موضحة أنه لم تكن هناك ‏خلافات بينهما في ذلك الوقت‎.‎

وأضافت أنها لا تتذكر ما إذا كان زوجها السابق قد صرح بأن الأغنية كانت موجهة لها في محاولة للعودة إليها أم لا، ‏وذلك ردا على تساؤل الإعلامية بسمة وهبة حول تصريح الفنان عمرو دياب بتوجيه الأغنية لها بعد الانفصال في ‏محاولة منه للعودة.‏

الشروق نيوز