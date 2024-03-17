هل يسمح بالصيام للطفل مريض السكري؟





تطرح بعض الأسر، تساؤلات عديدة عن إمكانية ممارسة أطفالهم المصابين بداء السكري صيام شهر رمضان.

وتواجه الأسر صعوبات في السيطرة أو منع أطفالهم من الصيام؛ نظرا لعدم قدرتهم استيعاب خطورة ذلك على صحتهم العامة.

– هل الصيام مسموح للطفل مريض السكري؟

أكد دكتور بهاء الشيخ رئيس قسم التغذية العلاجية للأطفال بالتأمين الصحي في محافظة الغربية ورئيس المؤسسة المصرية لأطباء أطفال مصر، أن الطفل الذي يعاني مرض السكري لا يجب أن يصوم؛ لأنه غالبا ما يكون سكري من النوع الأول يعتمد بسببه الطفل بشكل رئيس على جرعات الأنسولين الدوائية.

وأضاف الشيخ، في تصريحات لـ”الشروق”، أن بعض الأمهات لا يستطعن منع أطفالهن من الصيام، ما يسبب في أحيان كثيرة غيبوبة كيتونية نتيجة ارتفاعات حادة في مستويات السكر قد تسبب الوفاة.

وتابع: “لابد أن تعرف الأمهات أبنائهن المرضى بالسكري، سماحة الدين فيما يخص موضوع الصيام وأنه لا حرج عليهم في عدم الصيام؛ حفاظا على أرواحهم”.

– ما الوجبة الصحية للطفل مريض السكري؟

قال الشيخ، إن الوجبة الصحية للأطفال خلال إفطار شهر رمضان هي الوجبة الغذائية المتوازنة والتي تتكون من كيبوهيدرات ودهون وبروتين وفيتامينات وأملاح، مع ضرورة أن وجود نشويات معقدة مثل الأرز أوالمعكرونة أو العيش البلدي.ونبه على أنه لابد أن تكون الوجبة التي يتناولها الطفل المصاب بداء السكري على منهج “متدرج”، معتبرا أن الإفطار الصحي لأطفال السكري هو الغذاء المتوازن الوجبة المتدرجة، فمثلا عند الإفطار يتم تناول تمرة أو لبن ثم بعدها بربع ساعة تناول شربة دافئة، ثم ملعقتين سلطة ثم البروتين ثم النشويات، وبهذا التنظيم تصبح الوجبة مثالية، وتمنع الشعور بالعطش والجوع السريعين.

– نصائح عامة لصيام الأطفال الأصحاء

بين رئيس المؤسسة المصرية لأطباء أطفال مصر، أن الصيام فريضة من فرائض الإسلام يمكن تدريب الطفل عليها منذ الصغر بشكل تدريجي بصيام جزء من اليوم، ويفضل من العصر إلى المغرب حتى يشعر الطفل ببهجة الإفطار.

وأضاف: “مفروض الطفل يبدأ يتدرب على الصيام من 8 و9 سنين، ويشترط أولا أن يكون جسمانيا بصحة وعافية”.

وشدد على أنه قبل تدريب الطفل على الصيام يجب أن تكون نسبة الكالسيوم لديه طبيعية، وألا يكون مريضا بفقر الدم “الأنيميا”، وذلك يمكن معرفته عن طريق إجراء تحليل صورة الدم الكاملة؛ لبيان نسبة الهيموجلوبين.

الشروق نيوز