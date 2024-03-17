بالفيديو.. ياسر العطا: لدينا 12 كتيبة مقاومة شعبية تقاتل في الخرطوم وأكبر مجموعة هم ناس أمير الدلنج

قال عضو المجلس السيادي مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا في إجتماعه مع تنسيقية القوى الوطنية السودانية بمنطقة وادي سيدنا العسكرية :

▪︎ لدينا 12 كتيبة مقاومة شعبية تقاتل في الخرطوم من مختلف التيارات السياسية و السحنات والكيانات.

▪︎ اكتر مجموعة موجودة في المقاومة الشعبية المسلحة هم ناس أمير الدلنج .

▪︎ لن نمنع أي سوداني من القتال بصف الدولة والقوات المسلحة ولن نجرد شخصا من جنسيته السودانية والباب مفتوح للجميع ليدافع عن وطنه .

▪︎ الجميع يساند الدولة ويقاتل مع الجيش أمثال غاضبون ولن نمنع الشيوعيين أو البعثيين أو الإسلاميين وغيرهم.

▪︎ نحن في مرحلة تتطلب تماسك الجميع لتدمير الجنجويد هذه المليشيا الإرها_بية

▪︎ الجنجويد فكرة وهي ليست قبيلة أو حزب وإنما هي أفعال مشينة وقد مارست إنتهاكات لم تحدث في تاريخ البشرية.

▪︎ القوات المسلحة قومية لا تتبع كيان أو حزب او قبيلة أو أسرة وإنما تنتمي للسودان.