تحسبا لموجة حر شديدة.. جنوب السودان تغلق جميع المدارس





قررت حكومة جنوب السودان، في بيان صدر مساء السبت، إغلاق جميع المدارس ابتداء من يوم الاثنين بالتزامن مع استعداد البلاد لاستقبال موجة حر شديدة يتوقع أن تستمر أسبوعين.

ونصحت وزارتا الصحة والتعليم الآباء بإبقاء جميع الأطفال في المنازل، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

وحذرت الوزارتان من أن أي مدرسة تخالف هذه التعليمات خلال تلك الفترة سيسحب ترخيصها، لكن دون تحديد مدة غلق المدارس.

وقالت الوزارتان “سنواصل مراقبة الوضع، وإبلاغ الشعب وفقا لذلك”، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

رحب بيتر قرنق، أحد سكان العاصمة جوبا، بالقرار، وقال “يجب ربط المدارس بشبكة الكهرباء للتمكن من تركيب مكيفات هواء”.

وتتعرض جنوب السودان لموجة تغير المناخ مع موجات حر شائعة، لكن نادرا ما تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية.

وشهدت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، صراعا أهليا، وعانت بسبب الجفاف والفيضانات، ما جعل الظروف المعيشية صعبة على السكان.

وقال برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير إن دولة جنوب السودان “ما تزال يواجه أزمة إنسانية وخيمة بسبب العنف وعدم الاستقرار الاقتصادي وتغير المناخ وتدفق الفارين من الصراع في السودان المجاور”.

وذكر أيضا أنه منح 818 ألف شخص من الفئات الضعيفة في البلاد غذاء وتحويلات نقدية في يناير 2024.

سكاي نيوز