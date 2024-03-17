حريق هائل في مركز تجاري في التجمع الخامس بالقاهرة





شب حريق هائل ظهر، اليوم الأحد، بالدور الأخير بأحد المراكز التجارية شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن الحريق اندلع في محيط مجمع للبنوك في شارع الـ 90 الرئيسي بمنطقة التجمع الخامس.

وأفادت التحريات الأولية أن الحريق نشب في الطابق الأخير من المركز التجاري، ونتج عن ماس كهربائي، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء.

وجرى فرض طوق عبر الدفاع المدني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة من حريق ضخم أتى على استوديو الأهرام للتصوير السينمائي في القاهرة، وهو أحد أعرق ستوديوهات السينما في مصر والعالم العربي اذ تم تأسيسه قبل 80 عاما.

سكاي نيوز