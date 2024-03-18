بالصور.. والي سنار المكلف يخاطب قوات الاحتياطي المركزي المتجهة لمدني





خاطب والي سنار الاستاذ توفيق محمد قوات الاحتياطي المركزي المتجهة الى مدني بحضور مدير شرطة الولاية اللواء طارق الريح. وقال توفيق ان لقوات الاحتياطي المركزي سجل حافل بالانتصارات وذلك لما تتميز به من قدرات قتالية عالية تصنع الفارق في ارض المعركة كما ثمن توفيق مجهودات الشرطة في حفظ الامن الداخلي والوقوف مع القوات المسلحة في خندق واحد.

واكد طارق الريح ان قوات الاحتياطي المركزي ستظل بعبعا مخيفا للمليشيا واضاف لن يغمض لنا جفن حتى ندحر الجنجويد كما نؤكد ان الشرطة في سنار سوف تدخل ولاية الجزيرة مع القوات المسلحة عنوة واقتدار.

سونا