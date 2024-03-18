على الكورنيش.. رئيس مجلس إدارة بنك أمدرمان الوطني يلتقي بمديري الجامعات السودانية





إلتقى دكتور محمد الفاتح الفكي رئيس مجلس إدارة بنك أمدرمان الوطني بمديري الجامعات السودانية من خلال دعوة رمضانية من إدارة البنك بحضور السيد / أحمد البشير محمد أحمد مساعد المدير العام للعمليات بالبنك و السيد / حسين محمد علي عمر ، مساعد المدير العام للادارة والسياسات ومجموعة من مديري فروع البنك ومديري الادارات العليا .

وأوضح دكتور محمد الفاتح إهتمام البنك بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للمؤسسات التعليمية و الطلاب ، مبيناً وقوف البنك مع كل مؤسسات التعليم العالي في إعادة الاعمار و ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لإنفاذ برامج الدراسة و تهيئة بيئة دراسية وتقديم خدمات لطلاب التعليم العالي في ظل مادمرته حرب مليشيا الدعم السريع .

وقد تطرق اللقاء الي رؤية بنك أمدرمان الوطني في المساهمة في مواصلة العملية التعليمية ورؤية إدارة البنك في كيفية إعادة إعمار وبناء الجامعات التي دمرتها حرب مليشيا الدعم السريع ضد الشعب السوداني والعملية التعليمية في البلاد .

تقدم مدراء الجامعات بشكرهم لبنك أمدرمان الوطني على هذه المبادرة والدعوة لحضور هذه الجلسة و الدعوة التفاكرية التي تهم مستقبل أبنائنا الطلاب في مختلف الجامعات السودانية .

سونا