المواصفات تبيد (١٣)طنًا مواد غذائية فاسدة بكوستي
أبادت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية النيل الأبيض بالتعاون مع شركائها في اللجنة العليا لشؤون المستهلكين (١٣) طنًا سلع غذائية منتهية الصلاحية و تالفة.
تم التبليغ عنها طواعية من إحدى شركات المواد الغذائية ، شملت مياه معبأة ومشروبات غازية و عصائر ،و ذلك بعد إكمال كآفة الإجراءات الفنية و القانونية المطلوبة. رئيس وحدة الرقابة والتفتيش بفرع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالولاية مهندس دفع الله الذاكر المكي أشاد بالمستوى الأخلاقي العالي لهذه الشركة و الشركات الأخرى التي بادرت بالتبلبغ الفوري طواعية عند إنتهاء صلاحية منتجاتها أو عند تعرضها للتلف و القيام بواجبها تجاه المستهلك وذلك يعتبر من الأهداف التي ظلت الهيئة تسعى تحقيقها خلال أنشطة عملها المختلفة وبرامج التوعية الاعلامية المستمرة لترسيخ ثقافة التقييس وحماية المستهلك مهيبًا بجميع الشركات و التجار بالتبليغ الفوري عند إنتهاء صلاحية المواد الغذائية و الإستهلاكية الأخرى أو عند تعرضها للتلف لاي سبب كان عبر مكاتب الهيئة بمدن الولاية المختلفه. وجدد مضي الهيئة في حملاتها الرقابية المكثفة ضمن برنامج نحو مستهلك امن في رمضان.
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