سعد الصغير: بوسي كدابة ومنعت أبوها من إنه يحضر فرحها





كذّب المطرب الشعبي سعد الصغير، المطربة الشعبية بوسي التي قالت إنها اتصلت به وطلبت منه ألا يتدخل في المشكلات بينها ووالدها، قائلا: «والمصحف ده ما كلمتني يا كدابة، كلمت وسيط وقلت له يقولك أبوكِ بيقولك أنا آسف مردتش عليّ ومكنتش عاوزة تحل مع أبوها».

وأضاف الصغير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «في يوم الفرح أرسلت رسالة لوالدها طالبته فيها بأن يرتدي بدلة وأخبرته بأنها ستخصص له سيارة تحضره للفرح».وتابع المطرب الشعبي: «اللي حصل إنها ثبتته عشان تمنعه يجي الفرح، وكل شوية يكلمني وأقوله إن شاء الله جاية ومرضتش أقوله إنها ثبتته لأني مكنتش عارف أقوله ايه».

المصري اليوم