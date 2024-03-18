رامز جلال عن بيكا وكزبرة: «صوتهم تلوث سمعي وأفسدوا السوق»





استضاف الفنان رامز جلال، في الحلقة السابعة من برنامجه «رامز جاب من الاَخر» الذي يذاع على شاشة mbc مصر، مطربي المهرجانات حمو بيكا وكزبرة .

وسخر رامز جلال في مقدمة الحلقة السابعة من برنامجه من مطربي المهرجانات حمو بيكا وكزبرة، قائلاَ:«اتنين افسدو سوق العمل، رحيتهم سبقاهم وصوتهم تلوث سمعى، صراع الزواحف المسجل والمشبوه كزبرة وحمو بيكا».

ويُعرض برنامج رامز جلال بعد الإفطار مباشرةً، وتحديدًا في الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة.

وظهر في الإعلان تفاصيل المقلب الذي يتعرض له ضحايا رامز جلال هذا الموسم من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي.

ومن بينهم: نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حمادة هلال، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، أحمد السقا، باسم سمرة، محمد لطفي، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، حيث تقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلاف أو منافسة.

المصري اليوم